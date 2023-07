"Wenn Sneijder kommt, gibt es Krieg" - Ajax-Fans pesten gegen Oranje-Legende

Wesley Sneijder soll aktuell mit Ajax in Gesprächen über eine mögliche Tätigkeit im Trainerstab stehen. Bei den Fans des Klub regt sich Widerstand. Denn es gibt eine brisante Vorgeschichte.

Doch der ehemalige Mittelfeld-Star bekommt heftigen Gegenwind aus der Fan-Szene. „Wenn Sneijder kommt, gibt es Krieg“, schrieb die Fan-Gruppierung F-Side auf Instagram. Es folgte ein langer Beitrag, der bereits früh klarmachte, wie die Gruppe zum ehemaligen Ajax-Star steht. „Dieser Narr ist in unserem Verein absolut NICHT willkommen.“

Sneijders Utrecht-Verbindung in der Kritik

„Wir haben Sneijder schon vor über drei Jahren klargemacht, dass er hinter der N201 eine Persona non grata ist“, betonte F-Side . Die N201 ist eine Straße, die Utrecht und Amsterdam trennt.

Auch Ajax-Bosse in der Kritik

Sneijder hatte damals mit einem provokanten Video reagiert. Er hatte sich gefilmt, wie er auf der N201 in Richtung Amsterdam fuhr und im Hintergrund ein Lied über Utrecht lief, in dem es heißt: „Ich wohne schon mein ganzes Leben in Utrecht und es gefällt mir hier.“