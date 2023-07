Transfermarkt: Diesen WM-Star hat der FC Bayern auf dem Zettel

Sevilla-Coach: „Wissen, dass wir verkaufen müssen“

Zudem hatte Bono bei der WM in Katar mit starken Leistungen entscheidenden Anteil an Marokkos historischer Halbfinalteilnahme.

Derzeit befindet sich Sevilla auf Deutschland-Tournee, verlor am Samstag bei Hansa Rostock und tritt am Sonntag beim 1. FC Magdeburg an. Brisant: Bono blieb, genauso wie sein Landsmann Youssef En-Nesyri, in der Heimat.