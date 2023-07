La Liga: Magen-Darm-Virus legt Barca lahm

Wegen einer Krankheitswelle muss der FC Barcelona sein Testspiel in den USA gegen Juventus Turin absagen. Ein erheblicher Teil des Kaders liegt flach.

