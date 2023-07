Real Madrid: Kroos und Ancelotti schwärmen - ist er der Kronprinz der Königlichen?

Toni Kroos schwärmt, Carlo Ancelotti lobt und so mancher Fan von Real Madrid träumt bereits davon, dass er als Kronprinz in die Fußstapfen von Legenden wie Zinedine Zidane oder Alfredo di Stefano treten kann - oder auch von Kroos, wenn dieser seine Karriere beendet.

Kroos schwärmt schon von Paz

In kürzester Zeit entwickelte sich Paz zum spannendsten Talent der Akademie. In der Saison 2022/2023 folgte dann der nächste große Schritt.

Mit 18 übernahm er die tragende Rolle in der U19, die von Ex-Real-Star Alvaro Arbeloa trainiert wird. In der Youth League erzielte Paz in sieben Spielen fünf Treffer.

Nico Paz absolviert Vorbereitung mit Real Madrid

„Er hat das Potenzial, in der ersten Mannschaft zu spielen. Er macht sehr gute Sachen unter Arbeloa, und in den Spielen, in denen er von Raul eingesetzt wurde, hat er sich auch bei Castilla sehr gut gemacht“, lobte Ancelotti in der vergangenen Saison.