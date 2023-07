Heftiges Feuer-Drama bei der Rallycross-WM! Veranstalter sagen Rennen ab

Zu dem Zwischenfall war es am Freitagmorgen noch vor dem Start auf der Rennstrecke von Lydden Hill in Großbritannien gekommen.

Feuer bei Rally-WM: Brandursache noch offen

In einer offiziellen Mitteilung erklärten die Veranstalter: „Nach einem Feuer im Servicebereich des Special One Racing Teams auf dem Lydden Hill Race Circuit in Kent, England, am heutigen Freitag (21. Juli) werden die für morgen (Samstag, 22. Juli) geplanten Läufe der Rallycross-Weltmeisterschaft nicht stattfinden, während die Ermittlungen zur Brandursache weitergehen.“