Formel 2: Hauger holt zweiten Saisonsieg

Dennis Hauger sichert sich beim Sprintrennen der Nachwuchsrennserie Formel 2 in Ungarn seinen zweiten Saisonsieg. Das Formel-2-Hauptrennen in Budapest steigt am Sonntag.

Das Saisonfinale findet vom 24. bis 26. November in Abu Dhabi statt. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Serie, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.