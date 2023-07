Faustballer starten mit Sieg in Heim-WM

In Mannheim gelingt der deutschen Nationalmannschaft im Faustball gegen Namibia der Start in die WM.

Die deutschen Faustballer sind mit einem lockeren Sieg in die Weltmeisterschaft in Mannheim gestartet. Der Titelverteidiger bezwang Namibia im Rhein-Neckar-Stadion mit 3:0 (11:2, 11:5, 11:4). Im zweiten von drei Gruppenspielen geht es am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die Schweiz. Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen das Viertelfinale.