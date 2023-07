Transfermarkt: Spieler schon beim Medizincheck! Bayer findet Schick-Ersatz

Nach SPORT1 -Informationen haben sich die Rheinländer mit Victor Boniface auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Der 22-Jährige befand sich am Samstag bereits beim Medizincheck, die Unterschrift folgt noch am selben Tag.

Für den Deal greift Bayer tief in die Tasche und lässt eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise fließen, die Boniface erst vor einem Jahr für zwei Millionen Euro vom norwegischen Klub FK Bodö/Glimt holten.