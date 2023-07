Anzeige

Bundesliga-Testspiele: BVB testet bei Viertligist Erfurt - Augsburg trifft auf Eindhoven BVB testet bei Viertligist

Kehl plant mit Reus in „Führungsrolle“

SPORT1

Zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager in den USA bestreitet Borussia Dortmund ein Testspiel bei Viertligist Rot-Weiß Erfurt. Der FC Augsburg könnte indes auf einen alten Bekannten treffen.

Für Borussia Dortmund steht am Samstag das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung an.

Zwei Tage vor dem Abflug ins Trainingslager in den USA tritt die Truppe von Edin Terzic bei Viertligist Rot-Weiß Erfurt an (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER).

Bei den ersten beiden Testspielen hatte sich der BVB noch nicht mit Ruhm bekleckert, aber beide Partien gegen unterklassige Gegner gewonnen.

Drittes Testspiel für BVB

Bei Fünftligist Westfalia Rhynern siegte man mit 7:0, ehe bei Viertligist Rot-Weiß Oberhausen ein mühevoller 3:2-Sieg folgte.

Dabei gelang Samuel Bamba erst in der Schlussminute der Siegtreffer für den BVB. „Es gab Dinge, die uns gefallen haben“, erklärte Terzic nach der Partie bei Sky. „Aber es gab mehr Dinge, die uns nicht gefallen haben.“

In den USA warten auf die Borussia dann zwei hochkarätige Gegner: Der BVB testet gegen die englischen Spitzenklubs Manchester United (30. Juli in Las Vegas) und FC Chelsea (2. August in Chicago).

Augsburg testet gegen Eindhoven

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist der FC Augsburg, der einen namhaften Gegner vor der Brust hat: die PSV Eindhoven (ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Im österreichischen Schladming könnte es dabei zu einem Wiedersehen mit Rekordeinkauf Ricardo Pepi kommen.

Der US-Nationalstürmer war im Januar 2022 für die Summe von rund 16 Millionen Euro aus Dallas in die Fuggerstadt gewechselt, hinterließ jedoch keinen bleibenden Eindruck.

Bereits in der vergangenen Spielzeit war der 20-Jährige in die Eredivisie an den FC Groningen ausgeliehen, ehe Pepi nun im Sommer fest nach Eindhoven wechselte.

