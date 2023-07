Frauen-WM: Traumstart! Japan zerlegt DFB-Schreck

Während die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung gegen Sambia noch mit 2:3 verloren hatte, bereitete das Team um Barbra Banda den Japanerinnen in Hamilton/Neuseeland keinerlei Probleme. Am Ende stand ein in der Höhe verdientes 5:0 (1:0) für den Titelträger von 2011 - ohne sambischen Torschuss.