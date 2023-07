Formel 3: Goethe wieder mit starker Vorstellung, Flörsch 17.

Oliver Goethe fährt erneut in die Punkte in der Formel 3 © IMAGO/ANTONIN VINCENT/SID/IMAGO/ANTONIN VINCENT

Rennfahrertalent Oliver Goethe (18) hat in der Formel 3 die nächste starke Vorstellung abgeliefert.

Rennfahrertalent Oliver Goethe (18) hat in der Formel 3 die nächste starke Vorstellung abgeliefert. Im Sprintrennen der Nachwuchsserie fuhr der Deutsch-Däne für Trident in Ungarn auf Platz fünf und sammelte nach seinem ersten Saisonsieg zuletzt in Silverstone erneut sechs Punkte ein.