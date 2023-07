Frauen-WM: Freitag-Quoten unter Millionengrenze

Die ersten Spiele der Frauen-WM in Australien und Neuseeland zeigten ernüchternde Einschaltquoten.

Die Liveübertragungen vom zweiten Vorrundenspieltag bei der Fußball-WM der Frauen am Freitag im ZDF sind nur auf ein begrenztes Interesse gestoßen. Sowohl die Begegnung zwischen der Schweiz mit ihrer deutschen Nationaltrainerin Inka Grings am Morgen gegen die Philippinen als auch der erste Auftritt von Mitfavorit Spanien im Vormittagsspiel gegen Costa Rica reichte nicht an die Grenze von einer Million Zuschauer heran. Das Duell zwischen Kanada und Nigeria war zu nächtlicher Stunde nur im ZDF-Livestream zu sehen.