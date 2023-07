FC Bayern: Mane zu Ronaldo? "Sadio ist Teil der Mannschaft"

Was wird aus Sadio Mané?

Der FC Bayern plant ohne den Senegalesen, von dem Teile der Mannschaft nach SPORT1 -Informationen abgerückt sind , und hat ihm das auch so mitgeteilt.

Mané bald weg? Das sagt der Bayern-Boss

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wollte auf SPORT1 -Nachfrage am Freitag Berichte über einen bevorstehenden Abschied des 31-Jähringe nach Saudi-Arabien nicht bestätigen - dementierte diese aber auch nicht.

„Sadio ist Teil der Mannschaft. So wie es unser Coach auch gesagt hat, starten wir mit einer Mannschaft, die möglicherweise in dieser Konstellation nicht die Mannschaft am 1. September sein wird“, sagte Dreesen.