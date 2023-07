WM-Auftakt in Melbourne: DFB-Frauen mit „großer Vorfreude“

Die deutschen Fußballerinnen reisen am Sonntag mit einem positiven Gefühl zum WM-Auftaktspiel in Melbourne.

„Es gibt gerade nichts Schöneres. Es wird greifbar. Dass man endlich in den Flieger steigen darf, sorgt für eine sehr große Vorfreude im Team", sagte Linksverteidigerin Felicitas Rauch einen Tag vor der Abreise im australischen Wyong.