WWE-Paukenschlag um Roman Reigns bei SmackDown

Das Story-Epos, das WWE in seinen größten Boom seit Jahrzehnten geführt hat, steht vor einem neuen, spektakulären Höhepunkt.

Und es geht beim SummerSlam am 5. August nicht nur um den „Undisputed Universal Title“, den Reigns seit mittlerweile über 1000 Tagen hält. Auch die Vorherrschaft in der Bloodline steht auf dem Spiel.

Roman Reigns vs. Jey Uso wird zum „Tribal Combat“

Reigns und Jey, der sich vor einigen Wochen zusammen mit Bruder Jimmy gegen das mafiöse Clan-Oberhaupt gewandt hat, einigten sich bei SmackDown auf einen „Tribal Combat“, in dem auch Reigns‘ Rolle als „Tribal Chief“ auf dem Spiel steht – und in dem es keine Regeln geben wird.

Die beiden Rivalen kämpfen also auch um das Vermächtnis, der legendären samoanisch-samoanischstämmigen Wrestling-Familie Anoa‘i, aus der die WWE Hall of Famer The Wild Samoans (Afa und Sika – Reigns‘ Vater), Rikishi Phatu (der Papa der Usos), Yokozuna, Umaga und viele andere Stars hervorgegangen sind.