Voss-Tecklenburg: Frauenfußball soll seine Werte bewahren

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft, dass sich der Fußball der Frauen seine bodenständige Ausrichtung bei aller Professionalisierung bewahrt. „Ich finde, die Atmosphäre ist im Frauenfußball komplett anders, und es wäre schön, wenn das so friedlich und familiär bleibt“, sagte die 55-Jährige vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams in Australien: „Für coole Stimmung braucht es meiner Meinung nach zum Beispiel keine Bengalos oder Feuerwerk oder vermummte Menschen.“

Mit dem DFB-Team strebt "MVT" bei der WM in Australien und Neuseeland den dritten WM-Titel an. Die Titelmission beginnt am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) mit dem ersten Gruppenspiel gegen den WM-Debütanten Marokko.