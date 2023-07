Orban: RB muss „negative Ausreißer minimieren“

Willi Orban will mehr Konstanz in der kommenden Saison © AFP/SID/RONNY HARTMANN

In der letzten Saison hätte RB Leipzig eine Meisterchance gehabt, leistete sich aber zu viele Aussetzer - das will Kapitän Willi Orban schnell ändern.

In der vergangenen Saison hätte RB Leipzig eine Meisterchance gehabt, leistete sich aber viel zu viele Aussetzer - das will Kapitän Willi Orban dringend ändern. „Es ist unser Ziel. Letztes Jahr hat uns die Konstanz gefehlt über die 34 Spieltage. Es geht darum, die negativen Ausreißer zu minimieren“, sagte der Innenverteidiger des DFB-Pokal-Siegers dem SID im Trainingslager in Südtirol: „Das ist unser Anspruch.“