Transfermarkt: Lukaku steht am Scheideweg seiner Kariere

Romelu Lukaku polarisiert aktuell aufgrund seines Verhaltens. Fans von Inter Mailand sowie Juventus Turin pesten gegen den belgischen Stürmer und wollen ihn nicht in ihrem Verein haben.

Es hätte DER Moment seiner Karriere werden können: Romelu Lukaku stand am 10. Juni mit Inter Mailand im Champions-League-Finale gegen Manchester City. Nach 88 Minuten lagen die Italiener mit 0:1 zurück. Dann hatte der Stürmer eine Großchance zum Ausgleich, die die Mailänder wieder zurück ins Spiel gebracht hätte.

Lukaku schwänzt Chelsea-Training

Das Endspiel war zugleich für den 30-Jährigen das letzte Spiel, welches er für die Mailänder absolvierte. Der bullige Stürmer gehört dem FC Chelsea und war nur für eine Saison an die Italiener ausgeliehen.

Der Stürmer schwänzte den Trainingsauftakt seines Stammvereins und will nicht mit zur anstehenden USA-Tour. Aufgrund des Verhaltens kann man daraus schließen, dass Lukaku einen Wechsel erzwingen möchte. Als Top-Favorit gilt hierbei Juventus Turin.

Juve-Gerücht bringt Fans in Rage

Ein Transfer zur Alten Damen scheint paradox zu sein, denn zum einen ist Juve der Erzfeind von Inter Mailand. Darüber hinaus wurde Lukaku am Ende der vergangenen Saison noch von den Fans rassistisch beleidigt. Im Pokal-Halbfinale in Turin attackierten die heimischen Fans den 30-Jährigen mit rassistischen Äußerungen.

Nachdem die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Juventus öffentlich wurde, machten die Fans deutlich, dass sie den Angreifer nicht in Turin sehen wollen. So versammelten sich Anhänger um das medizinische Zentrum herum und riefen: „Wir wollen Lukaku nicht.“

Als öffentlich wurde, dass der Stürmer sich Juventus anschließen möchte, kam zudem ein pikantes Detail heraus, denn der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft soll bereits ein paar Tage vor dem Champions-League-Finale in Verhandlungen mit den Turinern gewesen sein. Dies brachte die Inter-Fans in Rage.

Lukaku als „billiger Söldner“ beschimpft

So schrieb die Fangruppierung Curva Nord in den sozialen Netzwerken: „Derjenige, der dich verraten hat, wird es wieder tun, nicht weil es ihm Spaß macht, sondern weil es zu seinem Charakter passt. Ja, weil du, Romelu, uns alle verraten hast, die wir dich in deinen schlechten Zeiten bis zum Äußersten verteidigt haben. Jetzt revanchierst du dich mit einem Stich, der dem besten Brutus würdig ist.“