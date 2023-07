Gymnastik-WM 2026 nach Berlin vergeben

Die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik 2026 werden in Berlin stattfinden. Damit ist Deutschland zum vierten Mal Schauplatz dieser Welttitelkämpfe.

Die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik 2026 werden vom 30. September bis 4. Oktober in Berlin stattfinden.

Diese Entscheidung traf das Exekutivkomitee des Turn-Weltverbandes FIG in Lausanne.

Damit ist Deutschland zum vierten Mal Schauplatz dieser Welttitelkämpfe. WM-Medaillen wurden bereits 1981 in München, 1997 in Berlin sowie 2015 in Stuttgart vergeben.