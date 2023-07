Anzeige

Bayerns Neuer Min-jae Kim verrät: Was Tuchel mir erklärt hat Kim verrät: Was Tuchel mir erklärt hat

Endlich in Aktion! So lief Kims erstes Bayern-Training

SPORT1

Am Dienstag hat der FC Bayern den Transfer von Min-jae Kim offiziell verkündet. Nun stellt der Rekordmeister seinen wuchtigen Innenverteidiger, bekannt unter dem Spitznamen „Monster“, auch vor. SPORT1 zeigt die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Jetzt hat Min-jae Kim auch die offizielle Vorstellung hinter sich gebracht!

Drei Tage, nachdem der Wechsel des Südkoreas zum FC Bayern bekannt gegeben wurde, stellte er sich den Fragen der Journalisten. Dass Kim den Spitznamen „Monster“ trägt, freue ihn. „Schließlich ist es das, was ich auf dem Feld vorleben möchte. Ich will das hier in Deutschland bestätigen“, sagte der 26-Jährige.

Anzeige

Außerdem lüftete der Neuzugang das Rätsel um seinen Namen und berichtet, dass Thomas Tuchel ihm erklärt hat, wie er in die Mannschaft passt. SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ PK ist beendet +++

Das war‘s! Min-jae Kim und Jan-Christian Dreesen haben alle Fragen beantwortet, damit ist die Pressekonferenz beendet.

+++ Kim über eine mögliche Dreierkette +++

Tuchel hat mir erklärt, warum ich gut zu den Bayern passen würde, darüber haben wir uns lange unterhalten. Welches System wir dann spielen, ist zweitrangig. Wenn wir mit einer Dreierkette spielen, spiele ich in der Dreierkette, wenn wir mit einer Viererkette spielen, spiele ich in der Viererkette, wenn der Trainer mich links aufstellt, spiele ich links, wenn der Trainer mich rechts aufstellt, spiele ich rechts.

+++ Kim über seine Deutschkenntnisse +++

Noch reden wir auf Englisch. Aber ich bin der Meinung, dass ich hier bald auf Deutsch kommunizieren muss. Deswegen werde ich jetzt Gas geben.

+++ Kim über Neapel +++

In Neapel haben einfach alle beim Verteidigen mitgemacht, vielleicht war auch ein Quäntchen Glück dabei. Wir haben den Titel nach 33 Jahren gewonnen und haben immer alles gegeben. Jetzt bin ich ein FC Bayern-Spieler. Wichtig ist, dass ich den Fußball spielen kann, den der Trainer von mir erwartet.

+++ Kim über seinen Militärdienst +++

So wurden wir eben erzogen, dass es wichtig, das Land zu verteidigen. Während des Grundtrainings habe ich alles gemacht, was nichts mit Fußball zu tun hat. Wir haben mit Waffen geschossen und sind lange Strecken gelaufen, teilweise 30 Kilometer mit 25 Kilogramm schweren Rucksäcken.

+++ Dreesen nochmal über Kim und die Asienreise +++

Min-jae ist auf jeden Fall heute schon - auch wenn er noch jung ist - eine Legende in seinem Land. Ich freue mich sehr, dass auch Min-jaes Eltern uns bei einem Spiel besuchen wird. Min-jae hat im gesamten asiatischen Raum einen hervorragenden Ruf.

+++ Kim über seinen Spitznamen „Monster“ +++

Ich nehme das sehr positiv auf. Wenn es das Image als „Monster“ gibt, dann freut mich das. Schließlich ist es das, was ich auf dem Feld vorleben möchte. Ich will das hier in Deutschland bestätigen.

Anzeige

+++ Kim über seine höfliche Art +++

Ich sehe das als positive Eigenschaft, aber auf dem Feld gebe ich immer alles. Die Umstellung auf dem Platz ist mir noch nie schwer gefallen. Ich will als Leader vorangehen.

+++ Dreesen über Müller +++

Thomas (Müller; Anm. d. Red.) ist jemand, der auf dem Platz immer alles gibt. Er hat Hüftprobleme und wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zuhause bleibt und nicht mit nach Asien reist. Natürlich hätte uns Thomas aus Marketing-Sicht und kommerziell auf der Reise gutgetan. Aber der sportliche Teil steht beim FC Bayern im Vordergrund, wir wollen einen gesunden Thomas und verzichten deshalb darauf, ihn mitzunehmen.

+++ Kim über seine Stärken +++

Meine Stärke liegt vor allem darin, die Räume zu decken. Mein Ziel ist es, immer alles zu geben.

+++ Dreesen über Mané +++

Das kommt ein bisschen früh, wir sind ja wegen Min-jae hier. Sadio (Mané; Anm. d. Red.) ist ein Teil der Mannschaft. Und wie es der Coach (Thomas Tuchel; Anm. d. Red.) bereits gesagt hat, starten wir aktuell mit einer Mannschaft, die womöglich ist dieser Konstellation am 01.09. nicht mehr zusammen sein wird. Hier zu einzelnen Spielern Stellung zu nehmen, empfinde ich als falsch.

+++ Dreesen über Kim +++

Ich habe Minjae als einen unglaublich disziplinierten und höflichen jungen Mann kennengelernt. Er hat eine fantastische Entwicklung durchlebt. Er hat sich in unterschiedlichen Ligen durchgesetzt. Insbesondere in Italien und in Neapel. Wer in der Defensiv-Nation Italien zum besten Verteidiger gewählt wird, der muss sein Fachwerk verstehen. Wir haben jemanden gefunden, der uns in der Innenverteidigung weiterbringt, der ein 1A-Auge hat, eine gute Mentalität. Insofern ist das ein absolut rundes Paket, über das ich mich sehr freue.

+++ So möchte Kim genannt werden +++

Ich hätte gerne Min-jae auf meinem Trikot stehen, aber die Fans können mich gerne Kim rufen.

+++ Kim über seine ersten Eindrücke +++

Die Spieler haben sich sehr gut um mich gekümmert, der Trainerstab auch. Alle waren mit vollem Herzen dabei. Ich fühle mich wohl, bin super gut drauf und freue mich auf die Herausforderungen.

+++ Die Pressekonferenz startet +++

Bayern-Neuzugang Min-jae Kim sowie der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen haben auf dem Podium Platz genommen und stehen den Journalisten nun Rede und Antwort.

Anzeige

+++ „Ungewöhnlicher Werdegang“ +++

Cheftrainer Thomas Tuchel galt als großer Befürworter von Kim. „Er hat einen ungewöhnlichen Werdegang hingelegt. Aber das zeigt, dass er sich durchgebissen und mit seiner Qualität durchgesetzt hat. Er ist groß, schnell und sehr zuverlässig“, betonte der 49-Jährige nach dem Testspiel gegen den FC Rottach-Egern.

Denn der Innenverteidiger hat in der Tat keine klassische Karriere hingelegt. Bis zum Sommer 2021 spielte der Verteidiger noch in China bei Beijing Guoan. Über Fenerbahce Istanbul und Neapel führte Kims Weg jetzt zum FC Bayern. Sein Potenzial stellte er vor allem in der vergangenen Saison unter Beweis, als er zum besten Abwehrspieler der Serie A gekürt wurde.

+++ Kim soll Hernández-Nachfolger werden +++

Kim hat bei den Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet und erhält die Rückennummer 3. Um den Wechsel abzuschließen, mussten die Münchner lediglich die Ausstiegsklausel an die SSC Neapel zahlen, die nach SPORT1-Informationen genau 50 Millionen Euro betrug.

Der 26-Jährige soll die Lücke schließen, die der abgewanderte Lucas Hernández hinterlassen hat. Der Franzose forcierte nach vier Jahren in der bayerischen Landeshaupt seinen Abschied und schloss sich Paris Saint-Germain an.

+++ Vorstellung von Kim +++