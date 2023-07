Handball: Füchse mit schweren Gegnern in der European League

Titelverteidiger Füchse Berlin hat für die kommende Saison in der European League schwere Gruppengegner erwischt. Dies ergab die Auslosung am Freitag.

Titelverteidiger Füchse Berlin hat für die kommende Saison in der European League schwere Gruppengegner erwischt. Wie die Auslosung am Freitag ergab, trifft der Handball-Bundesligist in der Vorrundengruppe G auf Dinamo Bukarest (Rumänien), Chambery Savoie (Frankreich) und HC Izvidac (Bosnien-Herzegowina). Die Gruppenphase beginnt am 17. Oktober.