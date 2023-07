Tour de France: Babyglück bei Rad-Superstar

Ullrich enthüllt in Doku: "Ich hab' Kokain in Massen genommen"

Seine Frau Sarah de Bie und er veröffentlichten am Freitagmittag in den Sozialen Medien Fotos, auf denen sie die Hand des Sprösslings halten.

Jerome ist demnach der Name des Brüderchens von Georges, zur Welt kam er bereits am Donnerstag. Ob van Aert rechtzeitig zur Geburt ankam, ließen die Posts offen. Van Aert war ebenfalls am Donnerstag nach Hause gereist, nachdem er seinem Kapitän Jonas Vingegaard als unverzichtbarer Helfer den Weg zum zweiten Tour-Sieg geebnet hatte.