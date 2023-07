Wird er doch Bundestrainer? Klopp lässt aufhorchen

In jeder Diskussion, wenn es beim DFB-Team gerade nicht läuft, fällt der Name von Jürgen Klopp . Sollte er nicht die Nationalmannschaft übernehmen?

Klopp spricht über Bundestrainer-Job

„Der Nationaltrainer-Job ist und wäre eine große Ehre - das steht völlig außer Frage“, sagte er am Donnerstagabend am Rande des Liverpool-Trainingslagers in Baden-Württemberg, wo er in einer Podiumsdiskussion auftrat.