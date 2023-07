160-köpfiges deutsches adh-Team für Weltstudentenspiele

In Chengdu startberechtigt sind Sportlerinnen und Sportler im Alter von 18 bis 27 Jahren. Insgesamt werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 150 Ländern für die insgesamt 14 Sportarten erwartet. Bekanntestes Gesicht im deutschen Team ist die Chemnitzer Kunstturnerin Sophie Scheder. Für die Olympiadritte am Stufenbarren von Rio 2016 soll Chengdu ein Schritt hin zur Teilnahme an den Sommerspielen in einem Jahr in Paris sein.