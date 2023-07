BVB: Mittelfeld-Star vor Verlängerung!

Emre Can bleibt Borussia Dortmund erhalten. Nach SPORT1-Informationen ist eine Weiterbeschäftigung nur noch Formsache. Die Laufzeit ist noch unklar.

Nach SPORT1 -Informationen ist die Verlängerung von Emre Can nur noch Formsache. Der 29-Jährige, sein Management und die Bosse des BVB sind in den letzten Wochen zielführend vorangekommen.

Can, der im Januar 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus Turin kam, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile zum Anführer und Stammspieler unter Edin Terzic entwickelt.

Wird Can neuer Kapitän?

Ajax-Star Edson Álvarez, mit dem es schon eine Einigung gab , abzusagen, ist auch ein Dortmunder Vertrauensbeweis für Can.

Der gebürtige Frankfurter fühlt sich in Dortmund total wohl, gerade die vergangene Saison hat ihm gezeigt, was mit der Mannschaft möglich ist.

Er ist zudem ein heißer Kandidat auf die Kapitänsbinde. In der vergangenen Saison war der ehemalige Liverpool-Star bereits im BVB -Teamrat.

Vertragslaufzeit noch unklar

Can habe sich nicht nur beim BVB, sondern besonders auch in der Nationalmannschaft über die letzten Monate eine richtig wichtige Rolle erarbeitet. „Und daran werden wir ihn messen. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, als wir ihn damals verpflichtet haben“, betonte Terzic.