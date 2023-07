Löwin in Berlin: Bundesliga-Klub reagiert

Die Polizei in Berlin sucht nach einem freilaufenden Löwen © IMAGO/Mauersberger

Ein freilaufendes Wildtier in Berlin sorgt für Aufruhr. Ein Bundesliga-Klub reagiert nun auf Twitter auf die Suche nach der Löwin.

Ein Raubtier hält die Hauptstadt in Atem: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Berlin ein freilaufender Löwe gesichtet worden.