Transfermarkt: Nächster Abgang bei Chelsea

Nach seinem unglücklichen Jahr bei Chelsea war Pierre-Emerick Aubameyang auf der Suche nach einem neuen Verein. Diesen hat er jetzt wohl in Frankreich gefunden.

Zehn Jahre nach seinem Wechsel von der AS Saint-Étienne zu Borussia Dortmund steht Pierre-Emerick Aubameyang kurz vor der Rückkehr in die Ligue 1. Der Angreifer schließt sich laut Transferexperte Fabrizio Romano Olympique Marseille an, sobald die Dokumente für die Vertragsauflösung mit Chelsea gegengezeichnet seien.