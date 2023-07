Frauen-WM: Elfer-Fehlschuss! Olympiasieger patzt zum Auftakt

Olympiasieger Kanada ist mit einer enttäuschenden Vorstellung in die Fußball-WM gestartet.

Die Nordamerikanerinnen mussten sich in Melbourne zum Auftakt in Gruppe B mit einem 0:0 gegen Nigeria begnügen. Christine Sinclair, Kapitänin und Fußballikone ihres Landes, verschoss dabei in der 50. Minute einen Elfmeter.