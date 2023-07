Frauen-WM: DFB-Frauen spenden Teil der Prämie

Die deutschen Fußballerinnen spenden ein Prozent ihrer WM-Prämie an integrative Mädchenfußball-Projekte in Deutschland.

Die deutschen Fußballerinnen spenden bei der WM in Australien und Neuseeland ein Prozent ihrer Prämie an integrative Mädchenfußball-Projekte in Deutschland. Die Aktion in Verbindung mit der Bewegung „Common Goal“ verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag.