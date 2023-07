VfB-Coach: „So nah wie möglich an der Wirklichkeit bleiben“

Sebastian Hoeneß, Trainer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart, hat nach einer Chaos-Saison vor zu hohen Erwartungen gewarnt. „Wir sollten aufgrund der jüngsten Vergangenheit eine gewisse Demut an den Tag legen. Wir wollen unsere Ambitionen nicht verlieren, aber erst einmal darauf achten, so früh wie möglich Planungssicherheit hinsichtlich der Bundesligazugehörigkeit zu haben“, sagte Hoeneß im kicker.

Er werde "dafür kämpfen", ergänzte der 41-Jährige, "dass wir immer so nah wie möglich an der Wirklichkeit bleiben. Das ist wichtig, um unsere Ziele zu erreichen. Eines davon ist, frühzeitig zu wissen, dass wir weiter Bundesliga spielen, und stellt sicher, dass man danach wieder einen Schritt nach vorne machen kann." Der VfB, der sich den Klassenerhalt erst in der Relegation gesichert hatte, brauche "eine gute Anspruchshaltung, um uns nicht unnötig unter Druck zu setzen".