FC Bayern: Sané "kann die Liga dominieren"

"Da gibt es was draufzulegen!" Tuchel nimmt Top-Star in die Pflicht

Sane kommt in 133 Pflichtspielen für den FC Bayern seit seinem Wechsel an die Isar 2020 auf 38 Tore und 37 Vorlagen. Für Manchester City war er zuvor in 135 Partien 39-mal erfolgreich und hatte 46 Treffer aufgelegt. Der 27-Jährige steht wegen seines Phlegmas immer wieder in der Kritik.