FC Bayern: Ist ER der heimliche Königstransfer?

Konrad Laimer war ein Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Doch auch dessen Nachfolger findet zunehmend gefallen am Neuzugang des FC Bayern. Wird er eine entscheidende Rolle einnehmen?

Würde Konrad Laimer so Fußball spielen, wie er singt, könnte den Bayern-Fans Angst und Bange werden. Beim Mannschaftsabend der Münchner im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee gab er auf der Bühne ‚I sing a Liad für di‘ von Andreas Gabalier zum Besten - und erwischte sich selbst dabei, wie er dem Takt nur bedingt folgen konnte.

Das hinderte den Neuzugang von RB Leipzig aber nicht daran, all seine Leidenschaft in die Waagschale zu werfen. So wie er es auch auf dem Platz immer tut. „Ich kenne nur Vollgas“, gab der 26-Jährige bei seiner Vorstellung zu Protokoll.