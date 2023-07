Bayern-Star verrät: Das sind unsere Wortführer

Jamal Musiala startet bereits in seine vierte Saison beim FC Bayern. Aus „Bambi“ ist ein Leistungsträger geworden. Nun verrät Musiala, wer im Tuchel-Team das Sagen hat.

In der vergangenen Saison sicherte der Nationalspieler seinem Klub am letzten Spieltag die elfte deutsche Meisterschaft in Folge. Spätestens mit diesem Tor hat sich der 20-Jährige die Herzen aller Bayern-Fans gesichert.