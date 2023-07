Formel 1: "Ergibt keinen Sinn" - Ex-Pilot kritisiert Red-Bull-Programm

Gleich sechs - teilweise vielversprechende - Nachwuchspiloten hat Red Bull in der Formel 2 untergebracht. Und trotzdem greift der Rennstall in der Formel-1-Saison 2023 auf drei ältere sowie externe Fahrer zurück.

Für Jaime Alguersuari zeigt diese Tatsache vor allem eines: „Das Red-Bull-Juniorteam funktioniert nicht mehr.“ Der Spanier gehört immerhin zu den Kennern der Szene und weiß, wovon er spricht. Einst zählt der heute 33-Jährige selbst zum Nachwuchsprogramm des Weltmeister-Teams und fuhr von 2009 bis 2011 für Toro Rosso (heute AlphaTauri) in der Königsklasse.

Bei Red Bull fährt Sergio Pérez, der nie Teil des Juniorkaders war, an der Seite von Max Verstappen. AlphaTauri setzte den Talenten mit Nyck de Vries ebenfalls einen externen Piloten vor die Nase, der nun wiederum durch den eigentlich längst abgewanderten Daniel Ricciardo ersetzt wurde.

„Dass sie irgendwo anders nach einem Fahrer schauen mussten, ist schon eine Kontroverse. Das ergibt keinen Sinn“, wunderte sich Alguersuari im Sky Sports F1 Podcast . „Checo war niemals im Juniorteam. Und selbst wenn er es wäre, würde er kein Jahr durchhalten, so wie Marko Fahrer bewertet.“

„Sie treffen Entscheidungen ohne Strategie dahinter“

Denn sowohl der Neuseeländer Lawson als auch der Japaner Iwasa (beide 21 Jahre alt) sorgen mit guten Leistungen in Nachwuchsklassen gerade für Furore. Lawson in der japanischen Super Formula, Iwasa in der Formel 2. Doch mit unerwarteten Red-Bull-Entschlüssen hat auch Alguersuari schon seine Erfahrungen gemacht.