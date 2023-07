Schröder-Kleber-Zoff: Versöhnung noch vor der WM?

„Ich hoffe, dass noch ein Spalt offen ist bei Maxi in Richtung Nationalmannschaft“, sagte der heutige Geschäftsführer des Bundesligisten Bayern München im ran -Interview. Die Chancen seien allerdings eher klein.

Kleber hatte am vergangenen Dienstag einen Verzicht auf die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) verkündet, nachdem Nationalmannschaftskapitän Schröder ihn öffentlich kritisiert hatte. „Es ist sehr unglücklich, dass das in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde“, sagte Pesic. Er glaube auch nicht, dass Schröder mit „so einem Ausmaß“ gerechnet habe.