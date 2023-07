Karriereende? Köln-Stürmer Uth zeigt sich kämpferisch

„Ans Karriereende habe ich nie gedacht, weil ich wusste, es ist kein Schien- und Wadenbeinbruch, wo man nicht weiß, wie man wiederkommt“, sagte der 31-Jährige dem SID am Rande des Trainingslagers im österreichischen Maria Alm.

Uth laboriert seit etwa einem Jahr an einer wiederkehrenden Verletzung im Schambein- und Adduktorenbereich. Er sei sich jedoch nach seiner Rückkehr ins Training "recht sicher, dass ich so wiederkomme, wie vorher". Im vergangenen Jahr war er zweimal operiert worden, zuletzt Mitte Dezember.

Uth: „Habe mir ein paar Gedanken über meine Zukunft gemacht“

In dieser schwierigen Lebensphase konnte sich der ehemalige Nationalspieler (ein Länderspiel) gut ablenken. "Es war für den Kopf natürlich nicht einfach, aber meine Familie und meine Frau haben mich gut aufgefangen", sagte Uth: "Ich habe mir auch ein paar Gedanken über meine Zukunft gemacht, also hatte ich schon ganz gut was zu tun."