BVB-Fragezeichen hinter Haller - Dortmund-Coach Terzic spricht über "emotionales und anstrengendes Jahr" Terzics Drahtseilakt mit Haller

"Die Hände werden schon ein bisschen zittrig"

SPORT1

Sébastien Haller wäre nach seiner Krebs-Erkrankung fast zum Meisterhelden für den BVB geworden. Doch am Ende wurde der Franzose zur tragischen Figur. Edin Terzic baut weiter voll auf seinen Top-Stürmer, weiß aber auch um das Risiko.

Edin Terzic war nach dem mühsamen Test bei Rot-Weiß Oberhausen alles andere als begeistert vom Auftritt seines Teams.

Der BVB tat sich schwer gegen den Regionalligisten. Terzic sah „mehr Dinge, die uns nicht gefallen haben“ und gestand, dass Borussia Dortmund noch einen weiten Weg bis zum Bundesliga-Start am 19. August vor sich hat.

Für einen Spieler gilt dies in besonderem Maße: Sébastien Haller. Der Franzose hat von Terzic Extra-Erholung verschrieben bekommen, denn hinter Haller liegt ein irrwitziges Achterbahn-Jahr.

Terzic schützt Haller: „Für Körper und Geist sehr fordernd“

„Gestern war es auf den Tag zwölf Monate her, dass wir die Nachricht von seiner (Krebs-)Erkrankung erhalten haben“, erläuterte Terzic am Mittwochabend in Oberhausen: Er hat in der Sommerpause sehr gut gearbeitet. Er hat erst am Samstag mit uns angefangen.“

Die Entscheidung, Haller langsamer an die Voll-Belastung heranzuführen, sei ganz bewusst gefallen, „weil er ein emotionales und anstrengendes Jahr hatte und keine Winterpause. Für seinen Körper und seinen Geist war es sehr fordernd, was passiert ist.“

Der 29-Jährige, der vor einem Jahr für mehr als 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen war, hatte sich nach seiner erfolgreichen Therapie in der Rückrunde zurück in die Startelf gekämpft. In den letzten fünf Bundesliga-Spielen gelangen ihm fünf Treffer und vier Assists. Nach seinem Doppelpack am vorletzten Spieltag in Augsburg verschoss er jedoch gegen Mainz (2:2) einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1.

Dank seines Fleißes über den Sommer seien Hallers Werte bei den Leistungstests „sehr gut“, hob sein Trainer hervor. Terzic hofft darauf, „dass er vielleicht schon am Samstag (bei Rot-Weiß Erfurt) ein paar Minuten sammeln kann, dass er schnell seinen Rhythmus findet und eine wichtige Rolle für die Mannschaft einnimmt.“

Terzic-Fingerzeig zu Emre Can

Hinter einigen seiner Profis steht derzeit ein gesundheitliches Fragezeichen. So wird auch mit dem wiedergenesenen Mateu Morey „behutsam im Training umgegangen“.

Dem Spanier fehlen fast zwei Jahre nach einer schweren Kreuzband-Verletzung, gegen Oberhausen stand Morey in der Startelf. „Wir hoffen, dass es von Tag zu Tag immer besser wird“, gibt sich Terzic vorsichtig optimistisch.

Ähnlich glücklich ist der BVB-Coach vom Zustand von Emre Can: „Er macht einen sehr guten Eindruck. Er hat sich eine richtig wichtige Rolle erarbeitet. Das haben wir uns vorgestellt, als wir ihn verpflichtet haben.“

