Diablo IV: Entwickler Blizzard rudert ein wenig zurück!

Nach Kritik über den letzten Patch in Diablo IV rudert Entwickler Blizzard Entertainment nicht nur ein wenig zurück, sondern geht sogar auf Wünsche der Fans ein.

Das Update 1.1 in Diablo IV brachte viele Fans zur Weißglut, da hier viele Sachen angegangen wurden, die sich die Spieler nicht einmal in ihren kühnsten Träumen haben vorstellen können. Balancing und Spielspaß wurden in vielen Anpassungen verschlimmbessert und trugen letztlich zur negativen Kritik bei.