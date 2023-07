Nach Testspiel-Eklat: Deutscher WM-Gegner provoziert erneut

Irland verlässt gegen Kolumbien aus Protest Spielfeld

Zudem habe das Vorgehen der Irinnen auch dazu geführt, dass ihre WM-Vorbereitung massiv gestört sei. Santos sauer: „Das bedeutet, dass unser Team zwei, fast drei Tage der Vorbereitung verloren hat, die so kurz vor der WM sehr wichtig sind. Ich hatte den Eindruck, dass es Irland an Respekt gemangelt hat.“

„Es sind halt nur ein paar Mädchen“

„Danach müssen sie schauen, ob sie weiterspielen wollen. Ich versteh es nicht, aber wir wollten nicht darauf warten, bis sie sich entschieden haben“, erklärte Caracas und fügte ein „Come mierda“ hinzu, was so viel wie „Fresst Scheiße“ bedeutet.

„Spielerinnen haben um ihren Körper gefürchtet“

Brisant: Bei der Frauen-WM in Neuseeland und Australien trifft Kolumbien in der Gruppe H neben Südkorea und Marokko auch auf Deutschland. Die Irinnen verloren ihr Auftaktspiel in Gruppe B gegen Australien mit 0:1, weitere Gegner in der Vorrunde sind Kanada und Nigeria.