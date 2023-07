Medien: Dortmund an Sabitzer interessiert

Dortmund zeigt Interesse an Marcel Sabitzer © FIRO/SID

Vizemeister Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 29 Jahre alte Österreicher hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister trotz eines Vertrags bis 2025 keine Perspektive. Sabitzer war in der Rückrunde bereits von den Bayern an Manchester United ausgeliehen gewesen.