Schmadtke: "Der deutsche Markt ist mein Heimatmarkt"

Die Reds, gecoacht von Teammanager Jürgen Klopp, hatten bereits den Ungarn Dominik Szoboszlai als Königstransfer für 70 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig unter Vertrag genommen. Schmadtke will seinen "Heimvorteil" nutzen: "Der deutsche Markt ist mein Heimatmarkt und für mich natürlich leichter. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle Fernrohre nach Deutschland gerichtet haben."

„Wenn Liverpool ruft, ruft ein Großer“

Er sieht die Aufgabe an der Seite von Klopp als "ganz neue Herausforderung", die er gerne angenommen habe: "Eine spezielle Nummer, ein anderes Land, andere Abläufe. Wenn Liverpool ruft, ruft ein Großer. Dann verändert man sein Mindset und überlegt, ob es vielleicht nicht doch gut wäre, nochmal was Neues auszuprobieren. Deswegen ist es am Ende auch so gekommen und bisher bin ich auch sehr happy darüber."