Formel 1: Nun bricht er sein Schweigen wirklich

Nach seinem Aus beim Formel-1- Rennstall AlphaTauri hat sich Nyck de Vries erstmals zu Wort gemeldet. Via Instagram richtete der Niederländer Worte an seine Fans und erklärte, eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen zu wollen.

Nach dem Großen Preis von England in Silverstone wurde der 28-Jährige entlassen und durch Daniel Ricciardo ersetzt. Nach nur zehn Rennen in der Königsklasse eine große Enttäuschung für de Vries.

„Natürlich tut es weh, dass die Formel-1-Chance, von der ich so lange geträumt habe, vorzeitig endet“, formulierte er. Und weiter: „Aber das Leben ist kein Ziel, es ist eine Reise, und manchmal muss man einen harten Weg gehen, um ans Ziel zu kommen.“ Sorgen solle man sich um ihn nicht machen, er habe ein „privilegiertes Leben“ und freue sich „auf das nächste Kapitel“.

De Vries formulierte auch Danksagungen an sein ehemaliges Team und alle Fans, die ihm Zuspruch übermittelt hatten.

De Vries kommentiert Fake-Zitate

In den vergangenen Tagen kursierten im Internet gefälschte Aussagen des Sportlers, die sich auf italienische Medien stützten. So wurden ihm unter anderen die Worte in den Mund gelegt: „Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht von der Art und Weise. Sie haben schon Lewis Hamilton damals den achten Titel gestohlen.“