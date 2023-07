Alex Christensen und "Rollergirl": Ihr Sohn mischt jetzt die Golf-Welt auf

Der 19-Jährige kennt die Fragen, mit denen er in diesen Tagen von Golf-Fans immer wieder gelöchert wird. Schließlich gibt der Hamburger am Donnerstag bei der British Open sein Debüt bei einem der vier großen Major-Turniere - während der weitaus berühmtere Tiger Woods, der einst bei der Namenswahl Pate stand, verletzt zuschauen muss.

„Meine Eltern wollten einen eher ungewöhnlichen Vornamen. Die Genehmigung war gar nicht so einfach, aber jetzt steht er in meinem Pass“, sagt Christensen. Seine Eltern, das sind: Alex Christensen (U96), weltweit erfolgreicher Musikproduzent und DJ - bekannteste Songs: “Das Boot“ (“One, two, three - Techno!“) und („Du hast den schönsten Arsch der Welt“) , und Nicole Safft, die als „Rollergirl“ Nikki Juice um die Jahrtausendwende in die Charts stürmte.