Schult vor WM-Start: "Schaue lieber Frauenfußball"

Olympiasiegerin Almuth Schult ist auch als Zuschauerin ein großer Fan des Frauenfußballs. "Vom Wesen her schaue ich lieber Frauenfußball, gerade in den letzten Jahren. Weil es dort meistens mehr Spielfluss gibt und nicht so viel lamentiert wird", sagte die Nationaltorhüterin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.