Turn-Weltverband lässt russische Athleten ab 2024 wieder zu

Unter strengen Auflagen sollen Turner aus Russland und Belarus ab 2024 wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Dies entschied das Exekutivkomitee des Turn-Weltverbandes FIG in Lausanne.

Aufgrund der Verlängerung des aktuellen Banns bis zum Jahresende finden die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik im August in Valencia sowie im Kunstturnen im Oktober in Antwerpen definitiv ohne russische Teilnehmer statt. Damit steht bereits fest, dass sich die russischen Kunstturn-Riegen nicht mehr als Teams für die klassische olympische Mannschafts-Entscheidung 2024 in Paris qualifizieren können.