AEW: Spektakuläres Ende einer Mega-Fehde - Karten beim WWE-Rivalen neu gemischt

Bei AEW Blood and Guts endet die Käfigschlacht zwischen den Teams von Jon Moxley und Kenny Omega, als Moxleys Mannschaft implodiert. Auch andere große Storys entwickeln sich weiter.

Bei der aktuellen Ausgabe der Sendung Dynamite endete die Fehde zwischen den Gruppierungen (Golden) Elite und Blackpool Combat Club in einem Blood and Guts Match, der AEW-Version der traditionellen War Games. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Blood and Guts: Jon Moxleys Team implodiert

In dem großen Showdown kamen neben Glasscherben, einer Gabel und einem Schraubenzieher auch ein Nagelbrett zum Einsatz - in dem nacheinander erst Omega, dann Moxley mit dem Rücken voran landeten.

Obwohl Japan-Star Kota Ibushi ein umjubeltes AEW-Debüt an der Seite seines langjährigen Weggefährten Omega feierte, schien am Ende der rivalisierende BCC Oberwasser zu haben, als dieser die Gründungscrew von AEW mit mehreren Aufgabegriffen schwer beutelte - das einst von Ikone Dusty Rhodes für WCW ersonnene Match kann bei AEW nur durch Aufgabe oder gemeinschaftliche „Kapitulation“ (surrender) gewonnen werden.

Als danach The Elite ins Match zurückkam, folgte der nächste Paukenschlag: Das Zweckbündnis des BCC mit den Omega-Feinden Pac und Konosuke Takeshita zerbrach endgültig, als Takeshitas Manager Don Callis seinen Schützling aus dem Ring beorderte - offensichtlich, weil er die Felle des Teams davonschwimmen sah.

Blackpool Combat Club und The Elite schließen wohl Frieden

Die TV-Übertragung endete damit, die nur für die Fans in Boston sichtbaren Szenen in der Halle waren aber auch noch bedeutsam: Omega hielt eine Ansprache, in der er seinen Respekt für den ehemaligen Dean Ambrose und sein Team bekundete, es kam zu einem Handschlag.