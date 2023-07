Frauen-WM 2023: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland - Spielplan, TV-Zeiten, Favoriten

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht vor der Tür – und ist so groß wie nie zuvor. Während die DFB-Elf viele Hoffnungen in Deutschland weckt, sind andere Nationen die Top-Favoriten auf den Titel.

Frauen-WM 2023: Eröffnungsspiel Neuseeland-Norwegen

Frauen-WM 2023: Wer ist Favorit auf den Titel?

Heißester Kandidat sind nach ihren zwei WM-Titeln in Folge natürlich die Golden Girls aus den USA. Ende des Vorjahres verpatzte der Rekordchampion aber gleich mehrere Härtetests, in diesem Jahr stimmen die Ergebnisse wieder.

Frauen-WM 2023: Wie stehen die deutschen Chancen?

TV-Zeiten: Werden die WM-Spiele überhaupt übertragen?

Während die ARD das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen zeigt, überträgt das ZDF am 20. August das Endspiel in Sydney.

Frauen-WM 2023: Wo sind die Spiele zu sehen?

Frauen-WM 2023: Das sind die Stars

Das bekannteste Gesicht im Frauenfußball ist die US-Amerikanerin Megan Rapinoe. Die wortstarke Aktivistin gegen Diskriminierung will wie schon als beste WM-Spielerin und -Torschützenkönigin 2019 nicht nur durch Worte auffallen. Die WM-Endrunde in Down Under wird ihr Abschied von der internationalen Bühne - Streamingdienst Netflix plant eine umfassende Dokumentation über ihr letztes Turnier.