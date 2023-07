Transfermarkt: VfB Stuttgart verdoppelt Angebot für Nübel

Die Zukunft von Alexander Nübel ist immer noch in der Schwebe - allerdings kommt nun frischer Wind in die Verhandlungen um den Bayern-Keeper.

Der Rekordmeister will sich nun zeitnah über das zweite Angebot des VfB beraten. Nübel, der sich aktuell mit den Bayern im Trainingslager am Tegernsee befindet, hat auch noch die Option Leeds United, doch die Spur nach Stuttgart ist deutlich heißer.

„Ja, wir sind in Gesprächen“, hatte Stuttgart-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am vergangenen Samstag nach dem 4:0-Erfolg im Testspiel beim SSV Reutlingen verraten. „Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden.“