FC Bayern: Kein Dementi! Was hinter Tuchels Worten zu Kimmich steckt

Hoeneß appelliert an Bayern-Stars

Ehrenpräsident Uli Hoeneß appellierte schon zu Beginn des Trainingslagers am Tegernsee an die Einstellung der Bayern-Stars – allen voran an die der deutschen: „Wenn man sich die Entwicklung des deutschen Fußballs und auch die des FC Bayern seit der WM anschaut, dann haben dort so Dinge wie Zweikampfstärke und allerletzter Einsatzsehr gelitten. Man kann nicht wie Pep Guardiola alles spielerisch lösen. Man muss auch zwischendurch mal körperlich hart rangehen. Die Zweikampfschulung wird wieder sehr wichtig werden. Wir müssen deutschen Fußball spielen und dazu muss der FC Bayern und auch die Nationalmannschaft bei der EM ihren Beitrag leisten.“