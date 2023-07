Keine Top-Verträge für Running Backs: Diese Ausbeutung lässt die NFL-Stars ausrasten

McCaffrey, Henry, Taylor - Running Backs protestieren

49ers-Superstar Christian McCaffrey nannte die Zustände schlicht „kriminell“, Titans-Kollege Derrick Henry schrieb: „Schafft die Running-Back-Position an diesem Punkt doch einfach ab. Diejenigen, die großartig spielen wollen, und hart an sich arbeiten, um für ihre Organisation alles zu geben, scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Ich stehe an der Seite jedes Running Backs, der dafür kämpft, das zu bekommen, was er verdient hat.“